В Разметелево за ночь сгорело кафе

Сообщение об этом появилось в соцсети — в ГУ МЧС его пока не подтвердили.

В Разметелево ночью сгорело кафе, сообщили очевидцы в социальных сетях утром в понедельник 22 апреля. Пожар произошел во Всеволожском районе Ленинградской области.

“Во Всеволожском р-не д. Разметелево ночью сгорела закусочная у светофора,” — сообщает запись в соцсети.

Пока что это все, что известно о пожаре на данный момент. В ГУ МЧС Ленобласти не сообщают информацию об этом происшествии. Тем не менее сам факт подтверждают фотографии. Никаких сведений о возможных пострадавших пока нет.

Вчера в Санкт-Петербурге за вечер воскресенья произошло как минимум четыре пожара, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Весной в Ленобласти причинами пожаров часто становится горящая трава, которая загорается от непотушенных сигаретных окурков или которую поджигают специально.