Беглов: на видеонаблюдение в Петербурге выделят 3 миллиарда

Врио обеспокоен плохими освещением во дворах и парках Петербурга.

Александр Беглов подвел промежуточные итоги месячного благоустройства Петербурга 21 апреля и рассказал о проблемных вопросах в эфире «Неделя в Петербурге» телеканала 78.

Примерно половину всех дворов города очистили от грязи и сора, считает Беглов. В ближайшие дни приведут в порядок и остальную часть. Выполнены ремонт и косметические работы на 236 фасадах зданий Санкт-Петербурга из заявленных 440.

По мнению врио губернатора Петербурга, парки, скверы, зоны отдыха плохо освещаются. Остро стоит проблема света во дворах Петербурга. Беглов обеспокоен вопросами безопасности жителей Санкт-Петербурга и заявил, что на обеспечение видеонаблюдения улиц Санкт-Петербурга выделят 3 млрд рублей из бюджета.

В Санкт-Петербурге сегодня начинается последняя неделя “месячника”, как ранее сообщила Gazeta.SPb. Помогали и жители: в субботу на общегородской субботник вышли около 250 тысяч человек.