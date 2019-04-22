Начинается Страстная неделя: православные готовятся к Пасхе

Семь дней недели соответствуют жизни, смерти и воскресению Христа в библейском предании.

Для православных жителей России и всего мира 22 апреля начинается Страстная неделя или Страстная седмица. Семь дней начавшейся недели совпадают по библейскому преданию с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа в Иерусалиме. В воскресенье 28 апреля православные христиане отметят Пасху.

Каждый день Страстной недели называют Великим — и каждому отведена особая роль. Согласно традициям, в понедельник в жилище нужно провести уборку. Во вторник можно начать готовить угощение к Пасхе. В среду православные христиане отпугивают нечисть. В четверг приходит время ставить тесто для пасхальных куличей, красить яйца. До пятницы все приготовления нужно закончить — и в пятницу лучше уже не работать. В субботу в Иерусалиме сойдет Благодатный огонь.

Стоит отметить, что католики отмечают Пасху на неделю раньше. В прошедшее воскресенье на Шри-Ланке произошла трагедия — в ходе богослужений в храмах произошло несколько взрывов — погибло свыше 250 человек, пострадало более 500, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.