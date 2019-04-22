За ночь в Красносельском районе сгорел дом с пристройкой

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: pixabay.com
По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Пожарные потушили огонь к 6 утра и разобрали остатки здания.

За ночь на юге Санкт-Петербурга сгорел дом с мансардой, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 22 апреля.

Пожар в Красносельском районе Петербурга начался в ночь с воскресенья на понедельник 22 апреля. Спасатели получили вызов о горящем доме на Парковой улице в 03:54. Потушили здание — или то, что от него осталось — только к 6 часам утра.

Как передают спасатели Петербурга, сгорел дом размером 6х8 м с пристройкой и мансардой. Его пришлось разобрать. На вызов приехало две машины МЧС Санкт-Петербурга и восемь пожарных. По словам спасателей, обошлось без пострадавших.

За вечер воскресенья в Санкт-Петербурге потушили четыре пожара, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. В Ленобласти ночью сгорело кафе. По предварительной информации, во всех случаях оказалось без человеческих жертв.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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За ночь в Красносельском районе сгорел дом с пристройкой
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