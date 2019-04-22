Подростка из Купчино госпитализировали с боксерского ринга

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Петербурге школьника доставили в больницу с боксерского ринга. Ученик девятого класса получил травмы в процессе тренировки по боксу.

Как сообщает «Мойка78», инцидент произошёл 20 апреля. Врачей вызвали в спортивный комплекс «Экстраспорт», расположенный на Пражской улице. Оттуда госпитализировали девятиклассника. У подростка выявили ушибы головного мозга и мозжечка.

По словам отца потерпевшего, его сын получил травмы во время тренировки. В процессе боксерского спарринга школьник поздно уклонился от удара и получил по голове. Отмечается, что шлема на нём не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина, госпитализированная после летального ДТП на “Сортавале”, скончалась в больнице.

Трехлетнего ребенка также увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 21 апреля.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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