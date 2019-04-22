Мужчина получил год условно за обман 88-летней пенсионерки

Мужчина сказал пенсионерке, что подозревает ее в краже кошелька. Фото: pixabay.com

Мужчина сказал пенсионерке, что подозревает ее в краже кошелька. Фото: pixabay.com

Петербуржец поменял деньги пожилой женщины на бумажки “Банка приколов”.

Жителя Кировского района осудили за обман пенсионерки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 апреля. Мужчина поменял деньги блокадницы на бумажки “Банка приколов”.

Мужчина остановил 88-летнюю пенсионерку, заявил ей, что потерял кошелек, подозревает ее и потребовал, чтобы она показала ему свои деньги. Он поменял ее 20 тысяч рублей на сувенирные купюры “Банка приколов” — пенсионерка обнаружила подмену намного позже, когда пыталась расплатиться в магазине, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мужчине назначили год тюрьмы условно, учтя, что он вернул жительнице Санкт-Петербурга все похищенное, передают в прокуратуре.

Купюры “Банка приколов” являются излюбленным инструментом мошенников, которые охотятся на пенсионеров. Не будет удивительным, если их объявят вне закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд вынес приговор студентам за взятку при поступлении.