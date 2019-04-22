Женщина молчала об изнасиловании своей дочери 4 года

Подозреваемый может получить от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Подозреваемый может получить от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Ее сожитель сознался ей в надругательстве над 10-летней девочкой по телефону.

Жительница Колпинского района рассказала полиции, что 4 года назад ее сожитель признался в изнасиловании ее дочери, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 22 апреля. Мужчина рассказал ей об этом по телефону в ноябре 2015 года.

Подозреваемый уже задержан, сейчас ему 30 лет. Девочке на момент совершения преступления было только 10 лет. К расследованию дела подключился Следственный комитет, о чем Gazeta.SPb сообщили в СКР: уголовное дело уже возбуждено, решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Согласно УК РФ, по статье уголовного дела мужчина может получить от 12 до 20 лет тюрьмы. В полиции не уточнили, почему жительница Санкт-Петербурга молчала о преступлении так долго.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о задержании пенсионерки, насиловавшей свою внучку.