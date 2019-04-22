Курортный отдых в России резко подорожал

Наступление сезона привело к дороговизне аренды квартир у моря: самым дорогом городом станет Геленджик, а самым дешевым – Ейск. Причем разница – в разы.

Однокомнатная квартира в Геленджике, по данным сервиса Domofond.ru обойдется в 30,5 тысяч рублей, а в Ейске всего в 11,9 тыс рублей в месяц. Аренда двушки, соответственно – в 49,8 тысяч рублей и 14,9 тыс. Такие цены ожидаются в июне – в начале курортного сезона в Краснодарском крае и Крыму. Весьма ощутимая разница, которую все объясняют разницами в морях: в Геленджике оно Черное, а в Ейске – Азовское. Хотя, если брать качество пляжей и воды, то в Геленджике с силу природных особенностей замкнутой бухты в июле вода часто начинает цвести, зарастает водорослями и пляжи порой становятся некомфортны для морского отдыха.

Однако, именно Геленджик в последнее время занимается активной рекламой себя как курорта, мэр города Хрестин постоянно пишет во всех соцсетях о том, какой это классный город. Кроме того, Геленджику могли помочь популярные телесериалы, которые снимались именно там. За последние четыре года цены на аренду квартир в этом курортном городе выросли на 93%, то есть почти вдвое, в то время как в Ейске за это же время аренда подорожала на 29%, посчитали аналитики Domofond.ru.

На втором и третьем месте по уровню цен на российских морских курортах делят Ялта и Сочи. В первом цены аренды на однушку вырастают к сезону на 40-52%: 28,7 тыс за однушку, во втором – на 25-39%: 26,7 тыс!

Такой интерес к российским курортам традиционен. Рост цен, падение доходов, экономические санкции делают внутренний туризм все популярнее. Об этом говорят и близкие майские праздники – все туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам именно внутри страны.