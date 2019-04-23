Гадюки Ленобласти проснулись и начали кусаться

Чаще всего в Петербурге и Ленобласти можно встретить гадюку обыкновенную -- именно она и ядовита. Фото: pixabay.com

Чаще всего в Петербурге и Ленобласти можно встретить гадюку обыкновенную -- именно она и ядовита. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти установилась теплая погода — природоведы напоминают, что вместе с этим активизировались змеи. Специалист по рептилиям рекомендует даже не пытаться обходить гадюк — особо опасных и часто встречающихся рептилий местных широт.

В лесах Ленинградской области чаще всего можно встретить три вида змей: медянку, ужа и гадюку. Но представляет опасность, то есть ядовита, только последняя. Отличить гадюку можно по сравнительно небольшой длине – 30-75 см. Окрашена змея обычно в серо-черный цвет. Тот самый признак, который отличает ядовитую гадюку от безопасных змей, — это вертикальные, а не круглые зрачки.

Ещё одна змея – медянка – не ядовита, но кусается больно. Её можно отличить по окраске – от желтой до медно-красной. Через глаза медянки проходит черная полоса. Ужи, как правило, безобидны.

Врач ветеринарной клиники Ленинградского зоопарка, специалист по рептилиям, Елена М., рассказала Gazeta.SPb о правилах поведения при встрече с гадюкой. По словам ветеринара, именно гадюки чаще всего встречаются в Ленобласти, бывает, и в Петербурге. Если при прогулке в лесу человек увидел змею издалека, то стоит осторожно пойти обратно и даже не пытаться обходить рептилию, отметила ветеринар. «Змеи обычно не преследуют», — уточнила она. А вот если человек оказался прямо около рептилии – главное не двигаться резко, ведь гадюки кусают, рассказала ветеринар, если напуганы — так они защищаются. Случается, что змеи кусают, если с ними что-то не так – например, они больны, отметила ветеринар. В такой ситуации, рекомендует специалист, нужно очень медленно покинуть место встречи.

Если же все-таки укус произошел, то надо понять, ядовитая была змея или нет. Бытует мнение, что яд надо отсасывать из раны, но, отмечает ветеринар, этого не надо делать. Сразу после укуса человека надо обездвижить, потому что при движении яд стремительно распространяется по всему телу. Лучше принять горизонтальное положение. После этого нужно обратиться за помощью к медикам.

Характерные признаки укуса именно ядовитой змеи – жуткая боль, отек раны и покраснение, рассказывает ветеринар. Далее, по её словам, появляются тошнота, рвота, головокружение, повышается давление. «Но в любом случае, даже если признаки говорят о том, что ужалила не ядовитая змея, а, допустим, уж, нужно обратиться в больницу», – отмечает ветеринар.

По данным портала «Наш зеленый мир», гадюки большую часть времени проводят, греясь на солнце. Если погода жаркая, они прячутся. Поэтому чаще всего гадюк можно встретить под вывороченными корнями деревьев, под камнями и на солнечных опушках.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге активизировались змеи, и одна из них ужалила собаку.