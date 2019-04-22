Оппозиции разрешили шествовать по Невскому на 1 мая

Вишневский рассказал, что "Яблоко" будет шествовать по Невскому. Фото: Борис Вишневский/ ВК

Вишневский рассказал, что "Яблоко" будет шествовать по Невскому. Фото: Борис Вишневский/ ВК

В колонне будет идти партия «Яблоко».

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Вместе с «Яблоком» по центру города в праздник пойдет колонна объединенных демократических сил. К ним относятся, например, партия «Справедливая России», штаб Алексей Навального и прочие организации.

Оппозиции разрешили идти по Невскому и Литейному проспектам до площади Ленина. Такое положение дел полностью устроило партию «Яблоко». Правда, пока что все договоренности существуют в устной форме.

Изначально депутат ЗакСа Борис Вишневский отмечал, что фракция не хотела бы идти вместе с колонной объединённых демократических сил. Дело в том, что «Яблоко» не хотела выступать против «Единой России». Партия планирует идти под лозунгом «За честные выборы».

Известно также, что КПРФ не разрешили участвовать в шествии. Как будет решаться этот вопрос – пока непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что депутат ЗакСа Вишневский встал на защиту Муринского парка.