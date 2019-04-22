Беглов заявил, что петербуржцы решат судьбу Таврического сада

Возможно, на месте оранжереи появится многофункциональное общественное пространство.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал на совещании с членами городского правительства, что горожанам решать, как быть с оранжереей. Глава Северной столицы уверен, что нельзя разрешать реконструкцию, пока петербуржцы с ней не согласятся.

Беглов отметил, что такие проекты должны обсуждаться с людьми. Он считает, что также необходимо рассмотреть альтернативные предложения, а не соглашаться с первым же.

Напоминаем, что Ginza Project уже показал, какими видит оранжереи Таврического сада. По задумке инвестора, там откроют пространство, где петербуржцы смогут перекусить, погулять и принять участие в лекциях и прочих образовательных мероприятиях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев пустят в сады после просушки на выходных.