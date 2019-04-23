Опубликована программа петербургской «Ночи музеев»

"Ночь музеев" проходит ежегодно. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В этот раз ежегодная акция пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 18 на 19 мая. Двери 120-и музеев будут открыты с 18:00 до 06:00.

В этом году в акции, которая приурочена к Международному дню музеев, поучаствует порядка 120 музеев, выставочных и концертных залов, галлерей, библиотек, сообщается на официальном сайте мероприятия. В этот раз к мероприятию присоединятся 12 музеев, которые раньше не участвовали.

В Санкт-Петербурге в этом году темой «Ночи музеев» будут «Элементы». В музеях Санкт-Петербурга будут рассказывать о химии любви, элементах успеха, об отечественной науке и научной деятельности музеев.

Билеты можно будет приобрести уже с 1 мая в городских билетных кассах или в музеях. Полный список участников «Ночи музеев» можно посмотреть на официальном сайте акции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в общественных местах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
афиша музей ночь музеев
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