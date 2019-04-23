За мошенничество с квартирой петербурженка пойдёт под суд

В Центральном районе Петербурга перед судом предстанет женщина, обвиняемая в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в октябре 2017 года обвиняемая ввела в заблуждение сотрудников Управления Росреестра и осуществила с их помощью регистрацию перехода права собственности квартиры на Загородном проспекте на свое имя.

Злоумышленница изготовила поддельное решение суда о праве на наследство этой квартиры, сообщили в городской прокуратуре.

Таким образом, квартира перестала принадлежать законному собственнику — Петербургу в лице администрации Центрального района. Ущерб государству составил более 6 млн рублей.

Обвиняемой удалось скрыться от органов следствия — в сентябре 2018 года её объявили в розыск.

В январе этого года женщину задержали на границе при попытке выезда из России. Злоумышленница находится под стражей. Уголовное дело передано в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazete.SPb сообщала о том, что уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура.