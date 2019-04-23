В пожаре в коммуналке на Таврической погиб мужчина

Дом после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК
Дом после пожара. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Спасатели обнаружили труп мужчины, когда ликвидировали пожар в доме 2 по Таврической улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Тело погибшего мужчины было обнаружено уже после устранения возгорания, сообщает 78.ru.

Сегодня, 23 апреля, ночью около 2:30 часов в пятикомнатной коммунальной квартире площадью 18 квадратных метров произошел пожар. В результате происшествия выгорела обстановка всей квартиры.

Спасательные службы прибыли на метро пришествия достаточно оперативно. Пожар тупили 8 человек личного состава и 2 единицы техники. На ликвидацию возгорания ушло порядка 40 минут, сообщили Gaeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Причины возгорания и личность погибшего выясняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ночью на Таврической улице в Центральном районе сгорела коммунальная квартира.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
погибшие пожар Центральный район
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