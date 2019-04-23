В «Ласточке», идущей в Выборг в мае, пройдет экскурсия

В «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка», который следует в Выбор, в мае будут проводиться экскурсии и викторины. Стоимость участия всего 99 рублей.

Такое путешествие проводит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга. Ближайшие поезди состоятся 2 мая, затем 4, 10, 18 и 25 мая.

Услуга доступна для тех, кто выбирает маршрут «Ласточки» с отправлением в 9:30 с Финляндского вокзала до Выборга.

По пути пассажиру смогут прослушать экскурсию, узнать много новых и интересных фактов из истории тех место, которые будут попадаться по пути следования электропоезда.

В конце поезда пройдет викторина, которая выявит самого внимательного путешественника. Победитель викторины получит приз в виде сувенира от компании.

Количество участников ограничено количеством пассажирских место в вагоне «Ласточки».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начался сезон водных экскурсий.