Камни падают на Невском: опасный ремонт фасада без ограждений

Прямо на тротуар летят огромные куски камней. Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

Прямо на тротуар летят огромные куски камней. Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

В центре Петербурга по адресу Невский проспект 122 идут ремонтные работы фасада. Рабочие сбрасывают камни прямо на головы пешеходов, люди едва уворачиваются.

«Нет никаких лент и территория не огорожена, а по ней идут люди. Если на кого-то упадёт камень — мало не покажется», — с таким комментарием местный житель выложил в социальную сеть видео с заснятым им нарушением безопасности граждан.

Видео: «Признавашки ДТП и ЧП по СПб»/ВК

При этом, на видео видно, что сами работники надели каски, видимо, опасаясь, что камни падающие сверху на тротуар во время работы, зацепят и их. С громким стуком строительный материал падает вниз, почти на головы прохожих. Очевидцы опасной стройки никаких ограждений и предупреждающих знаков не увидели.

Видеозапись с опасной стройкой собрала уже около 3 тысяч просмотров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на стройке в Московском районе рабочему упал на голову кирпич.