МЧС: С 26 апреля начинается пожароопасный сезон

Сотрудники просят на разжигать костры, не поджигать сухую траву, мусор на территории населённых пунктов, в лесах и полях.

Как сообщают сотрудники ведомства, в связи с увеличением среднесуточных температур, сходом снежного покрова и вероятным ухудшением лесопожарной обстановки, в конце апреля официально устанавливают пожароопасный сезон.

Спасатели просят соблюдать простые правила и не бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло в лесном массиве. Также не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

В случае обнаружения лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы власти, а также принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожарной охраны.

Если же вы станете виновником пожара, сообщают сотрудники ГУ МЧС по СПб и Ленобласти, то вам грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть потратит более 105 млн на защиту лесов от пожаров.