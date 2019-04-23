МЧС: С 26 апреля начинается пожароопасный сезон

Виновников пожара ждет административная или уголовная ответственность. Фото: https://pixabay.com
Виновников пожара ждет административная или уголовная ответственность. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники просят на разжигать костры, не поджигать сухую траву, мусор на территории населённых пунктов, в лесах и полях.

Как сообщают сотрудники ведомства, в связи с увеличением среднесуточных температур, сходом снежного покрова и вероятным ухудшением лесопожарной обстановки, в конце апреля официально устанавливают пожароопасный сезон.

Спасатели просят соблюдать простые правила и не бросать горящие спички, окурки, горячую золу и стекло в лесном массиве. Также не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

В случае обнаружения лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы власти, а также принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожарной охраны.

Если же вы станете виновником пожара, сообщают сотрудники ГУ МЧС по СПб и Ленобласти, то вам грозит административная или уголовная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть потратит более 105 млн на защиту лесов от пожаров.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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