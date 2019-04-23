Из Петербурга в Москву можно будет добраться на “межрегиональном метро” за два часа

Это будет первая высокоскоростная магистраль в России. Фото: https://pixabay.com

Это будет первая высокоскоростная магистраль в России. Фото: https://pixabay.com

Проектную документацию планирую разработать в ближайшее время. Тогда и станут понятны сроки строительства высокоскоростной магистрали.

Высокоскоростная магистраль или ВСМ свяжет столицу России и Северную столицу “межрегиональным метро”, сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на дочернюю компанию РЖД. Расстояние в более чем 700 км на высокоскоростном поезде можно будет преодолеть за два часа.

Правда сроки строительства пока неизвестны. Они будут определены после разработки проектной документации. В поездах места будут разделены на классы и станут доступны для всех слоев населения.

Отмечается, что по ВСМ смогут ходить подвижные составы, способные развивать скорость до 400 километров в час. Это будет первая высокоскоростная магистраль в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВСД не только обвалит цены на жилье, но и вынудит Смольный платить миллиарды компенсаций.