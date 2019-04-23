Петербургский парламентарий Амосов планирует принять участие в губернаторских выборах

Новое “Движения демократического обновления” было создано в конце прошлого года. Фото: https://vk.com/m_amosov
Новое “Движения демократического обновления” было создано в конце прошлого года. Фото: https://vk.com/m_amosov

Михаил Амосов сравнил Петербург с русских богатырем, который стоит на распутье, и уверен, что у города есть шанс измениться к лучшему.

О своем намерении принять участие в губернаторских выборах и выдвинуть свою кандидатуру народный избранник петербуржцев Михаил Амосов заявил сегодня “Форпосту”. Он сказал, что такое решение было принято на собрании “Движения демократического обновления”.

Теперь в июле движению предстоит собрать порядка 77 тысяч подписей избирателей.

“Мы уже приступили к организационной подготовке, чтобы выполнить этот план”, — сообщил Амосов изданию.

Также у депутата уже есть план по развитию города. Он сравнил Петербург с русским богатырем, который стоит на распутье. Следовательно, у города есть три пути развития. Самый неблагоприятный — оставить все как есть. Второй путь связан с преобразованием советского типа, но ему депутат придерживаться не планирует. Самый оптимальный вариант, по версии петербургского парламентария, это продвинуться вперёд к демократическому обновлению, когда власть может быть подконтрольна и подотчётная гражданам.

Напомним, новое “Движения демократического обновления” было создано в конце прошлого года. Михаил Амосов вместе со своим помощником и экс-председателем Калининского районного отделения “Яблока” Сергеем Назаровым вышли из партии и создали движение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муниципальные выборы-2019 в Петербурге будут более конкурентными.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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