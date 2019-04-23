В Петербурге убрали более 70% городских дворов

В Петербурге убрали 73% дворов в рамках весеннего месячника по благоустройству. Такую цифру на 22 апреля озвучили в Жилищном комитете.

По данным ведомства, из 16 294 городских дворовых территорий в порядок привели 11 934 дворов. Промыто 3 677 фасадов на уровне первого этажа, а 404 фасада из 440 очищено полностью. Отремонтировано и покрашено 361 единица детского и спортивного оборудования, 2 145 скамеек, 5 600 урн и 760 ограждений.

Сотрудники коммунальных служб восстановили, поврежденные во время зимней уборки, 5 тысяч метров водосточных труб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на общегородской субботник вышло почти четверть млн человек. В прошлом году на субботнике побывало 236 тысяч человек, что на 12 тысяч меньше, чем в 2019 –ом.