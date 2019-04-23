Шаверма, парадная и, пожалуйста, бадлон: Выставленная на продажу водолазка “Зенита” возмутила петербуржца

ФК “Зенит” отреагировал на возмущение и поменял название. Фото: https://twitter.com/zenit_spb
ФК “Зенит” отреагировал на возмущение и поменял название. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

В частности, ему не понравилось название предмета одежды. Какая может быть водолазка в Петербурге.

Только бадлон, возмутились житель города. Да еще за такую цену, написали в одном из мессенджеров. На сайте “Зенита” выставили на продажу мужскую черную водолазку. Стоимость водолазки — 6250 рублей. Однако модные эксперты уверены, что это бадлон.

ФК “Зенит” отреагировал на возмущение и поменял название. Теперь за 6250 рублей можно купить черный бадлон. Безусловно, такие перемены повлияли на продукцию.

По поводу суммы за теперь уже бадлон, “Зенит” написал, что он изготовлен в России из премиальных материалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что определен судья на матч “Зенит” — “Динамо” в Петербурге.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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