Шаверма, парадная и, пожалуйста, бадлон: Выставленная на продажу водолазка “Зенита” возмутила петербуржца

В частности, ему не понравилось название предмета одежды. Какая может быть водолазка в Петербурге.

Только бадлон, возмутились житель города. Да еще за такую цену, написали в одном из мессенджеров. На сайте “Зенита” выставили на продажу мужскую черную водолазку. Стоимость водолазки — 6250 рублей. Однако модные эксперты уверены, что это бадлон.

ФК “Зенит” отреагировал на возмущение и поменял название. Теперь за 6250 рублей можно купить черный бадлон. Безусловно, такие перемены повлияли на продукцию.

По поводу суммы за теперь уже бадлон, “Зенит” написал, что он изготовлен в России из премиальных материалов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что определен судья на матч “Зенит” — “Динамо” в Петербурге.