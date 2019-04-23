В Ленобласти будет действовать скидка на вывоз мусора

Льготой смогут воспользоваться пенсионеры, малоимущие граждане, многодетные семьи, а также ветераны труда.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. В правительстве региона отметили, что компенсировать затраты на вывоз мусора начнут с первого июля текущего года. Уточняется, что скидку предоставят для пенсионеров старше 70 лет – некоторые из них смогут вообще не платить за услугу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области.

Напоминаем, что изначально речи о том, что льготы получат многодетные семьи и малоимущие граждане не было. Теперь и они получать скидку, но вот в каком размере – пока непонятно.

К слову, мусорная реформа охватит весь регион постепенно – для начала ее введут в Приозерском районе Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вдоль автодорог Петербурга и Ленобласти собрали 470 тонн мусора – в основном на дорогах чаще всего выбрасывают пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки.