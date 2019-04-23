В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова

Слухи о том, что музей планирую ликвидировать, а перед этим закрыть, не соответствуют действительности.

В Государственном университете Петербурга опровергли слухи о закрытии музейного пространства, сообщил университет ИА “Диалогу”. Музей откроют для посетителей 29 апреля.

Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ. Они начались без предварительного уведомления университета, поскольку ремонт создавал угрозу историческим интерьерам и экспонатам.

Помимо того, что музей откроют для посетителей 29 апреля и о закрытии речи не идет, в СПбГУ сообщили, что “набоковскую” тему будут развивать и уже в канун юбилея писателя в Большом университет открыли Центр по изучению наследия Владимира Набокова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке.