В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова

Музей откроют для посетителей 29 апреля. Фото: http://nabokov.museums.spbu.ru
Музей откроют для посетителей 29 апреля. Фото: http://nabokov.museums.spbu.ru

Слухи о том, что музей планирую ликвидировать, а перед этим закрыть, не соответствуют действительности.

В Государственном университете Петербурга опровергли слухи о закрытии музейного пространства, сообщил университет ИА “Диалогу”. Музей откроют для посетителей 29 апреля.

Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ. Они начались без предварительного уведомления университета, поскольку ремонт создавал угрозу историческим интерьерам и экспонатам.

Помимо того, что музей откроют для посетителей 29 апреля и о закрытии речи не идет, в СПбГУ сообщили, что “набоковскую” тему будут развивать и уже в канун юбилея писателя в Большом университет открыли Центр по изучению наследия Владимира Набокова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Музей Набокова Набоков спбгу
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Петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке
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