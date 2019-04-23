Гостиницу «Выборгская» продают за 1 млрд рублей

Заманчивое предложение появилось на Avito.

О том, что помещение собираются продавать, стало известно сегодня, 23 апреля. В объявлении говорится, что владельцы готовы расстаться со зданием за один миллиард рублей. Человек, который приобретет гостиницу «Выборгская», получит здание у станции метро «Черная речка» площадью 10,6 тысяч квадратных метров. Будущему владельцу рассказывают, что отель представляет из себя три здания – в одном размещаются номера, в двух других можно открыть рестораны. Также у «Выборгской» есть парковка и земельный участок площадью более 7,3 тысячи квадратных метров.

Нынешний хозяин гостиницы готов даже предоставить проект реконструкции здания. Благодаря ему количество этажей можно увеличить, говориться в объявлении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дом 16 века постройки в Выборге продают на Авито за 11 миллионов – какие только предложения не встретишь на интернет-сервисе.