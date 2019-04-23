На мусороперерабатывающий завод в Ленобласти потратят 2,8 млрд рублей

Завод пока что только проектируют. Фото: Pixabay

Завод пока что только проектируют. Фото: Pixabay

Его построят в Гатчинском районе.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Инвестировать проект согласился оператор регионе АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Компания готова выделить от 2,6 до 2,8 миллиардов рублей, передает ТАСС. Предприятие сможет перерабатывать около одного миллиона тонн отходов ежегодно. Его хотят возвести недалеко от мусорного полигона «Новый Свет-ЭКО».

Часть работ на объекте обещают закончить в ближайшие три года. Сейчас разрабатывается проект, который может стоить инвесторам 75 миллионов рублей.

Уточняется, что весь мусор, который не подлежит переработки, отправят на полигон под Кингисеппом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти будет действовать скидка на вывоз мусора. Льготы получат пенсионеры старше 70 лет, малоимущие граждане, многодетные семьи, а также ветераны труда.