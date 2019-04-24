Житель Колпино ударил отца ножом и забаррикадировался

Отец злоумышленника спустился на первый этаж и потерял сознание. Фото: pixabay.com

Отец злоумышленника спустился на первый этаж и потерял сознание. Фото: pixabay.com

Вскрывать квартиру пришлось сотрудникам МЧС Петербурга.

Нетрезвый житель Колпино ударил отца ножом, а затем забаррикадировался у себя в квартире, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 24 апреля.

Конфликт между молодым человеком и его отцом произошел во вторник 23 апреля в квартире дома на Раумской улице Колпино. Пьяный 26-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов по груди и лицу отцу. Тот выбежал из квартиры, спустился на первый этаж и потерял сознание, передают в УВО Санкт-Петербурга.

Жители дома вызвали службы. Мужчину госпитализировали, полицейские и сотрудники Росгвардии попытались проникнуть в квартиру, но злоумышленник забаррикадировался. Вскрывать дверь пришлось сотрудникам МЧС Санкт-Петербурга.

Полицейские ворвались в квартиру, но пьяный мужчина отказался бросить нож. Один из сотрудников УВО Петербурга выбил у него оружие из руки, злоумышленника обезвредили и доставили в отдел полиции, сообщили в Росгвардии Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Росгвардия выловила мину из Фонтанки.