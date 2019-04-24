На Коломяжском эвакуировали «Леруа Мерлен»

Посетителям раздали пледы. Фото: Telegram-канал
Посетителям раздали пледы. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

В здании обнаружили бесхозный предмет.

Об инциденте стало известно сегодня вечером, 24 апреля. Обо всем рассказал очевидца Telegram-каналу «Аварийный Петербург». Всех посетителей «Лерус Мерлен» попросили покинуть магазин, так как среди стеллажей обнаружили бесхозную сумку. Люди сейчас стоят на улице – сотрудники дали им пледы, чтобы они не мерзли. На место происшествия вызвали спецслужбы, которые разберутся, насколько опасен предмет, оставленный кем-то в «Леруа Мерлен». Непонятно, как скоро люди смогут зайти обратно.

Напоминаем, что с начала марта 2019 года довольно часто эвакуируют те или иные здания – торговые центры, школы и даже суды. Многие из них закрываются из-за угроз от анонимов, которые сообщают о «бомбе», которая якобы вот-вот взорвется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из ТЦ «Капитолий» на «Пионерской» эвакуировали посетителей. Причиной эвакуации стали учения, так что обошлось без жертв.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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