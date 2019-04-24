В Петербурге «Зенит» играет с «Динамо»

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге в 21:00 начался матч между футбольным клубом «Зенит» и московской сборной «Динамо».

Встреча проходит в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Матч проводится на футбольном стадионе «Газпром Арена», который находится на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

Футболисты «Зенита» сегодня играют в лазурной форме, а москвичи вышли на поле в форме белого цвета. Матч начался в 21:00 по московскому времени.

С первых минут матча в игру вступили следующие футболисты: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Оздоев, Ригони, Барриос, Дриусси, Азмун и Дзюба.

На данный момент на скамейке запасных находятся: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Нету, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Мусаев, Нобоа, Шатов, Мак и Заболотный.

На трибунах собралось огромное количество болельщиков — 44 тысячи человек.

После прошедших 24-х игр «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда набрала 51 очко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Зенит” сыграет с “Динамо” при закрытой крыше.