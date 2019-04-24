“Зенит” сыграет с “Динамо” при закрытой крыше

На матче ждут до 44 тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга

На матч “Зенит” — “Динамо” который пройдет сегодня в Санкт-Петербурга в 21:00 ждут до 44 тысяч зрителей, сообщили в “Зените” в среду 24 апреля.

Команда Петербурга наденет синюю форму, вратарь выйдет в черном. Московское “Динамо” выбрало белое, их голкипер выступит в желтой форме. Крышу стадиона на Крестовском сегодня закроют, сообщает “Зенит”, хотя сама крыша “Газпром-арены”, у которой между прочим есть личный аккаунт в Twitter, об этом умолчала. В Петербурге сегодня +19 градусов, ясно.

Состав “Зенит” еще не объявил, но уже известно, что у “Динамо” не выйдет на поле один из лучших игроков — Константин Рауш, защитник сборной.

“Зенит” находится на первый строчке чемпионата России, “Динамо” стоит на 12-ой. Перед матчем Аршавин и Кержаков раздадут автографы, а желающие могут послушать шутки стендап-комиков, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.