На “Фан-променаде” “Зенита” ждут Аршавина, Кержакова и звезд “Comedy Баттл”

Автограф сессия начнется в 19:45 и продлится до 20:40. Фото: ФК
Автограф сессия начнется в 19:45 и продлится до 20:40. Фото: ФК "Зенит"

“Золотая связка” “Зенита” даст автограф сессию и оставят следы в Аллее Славы.

Перед матчем “Зенита” и “Динамо” в Санкт-Петербурга на “Газпром-арене” выступят звезды женского Comedy Club, а Кержаков и Аршавин устроят автограф-сессию, сообщили в “Зените”.

Домашний матч “Зенита” начнется в 21:00 в среду 24 апреля.

На втором этаже Трибуны C в 19:45 выступают стендап-комики Зоя Куулар, Ирина Луур и Ариана Лолаева — все они участвовали в разных стендап-проектах, в том числе шоу “Comedy Баттл” на канале ТНТ. Ждут на “Фан-променаде” и мужскую команду комиков.

В это же самое время до 20:40 на Трибуне А “золотая связка” “Зенита” Санкт-Петербурга Александр Кержаков и Андрей Аршавин устроят автограф сессию. В 19:30 они оставят следы на Аллее славы ФК “Зенит”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” выступит против “Динамо” без Рауша.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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