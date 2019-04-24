Бывший топ-менеджер «Талосто» раскритиковал компанию

Теперь Алексей Семизоров работает на себя – он печет круассаны, замораживает их и продает.

Бывший гендиректор ООО «Талосто-Продукты» Алексей Семизоров ушел из компании примерно полгода назад. Свой поступок он объяснил тем, что разочаровался в продукции, выпускаемой заводом. Семизоров считает, что качество замороженных полуфабрикатов «Талосто» стало ниже.

Теперь он занимается выпечкой круассанов, которые продает под брендом «Кру-кру». Семизоров рассказывает, что не готов пока ни с кем разделить тяготы своей дела – он занимается всем сам. Пекарь не может пока никому доверить, так как боится, что его продукция станет менее качественной. Сейчас Семизорово самостоятельно даже доставляет замороженные круассаны – не только своим знакомым, но и общепитам, передает «Метагазета».

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