«Пилон» замедлил строительство Лиговского путепровода

Петербургская мостостроительная компания «Пилон» заметно снизила скорость строительных работ на Лиговском путепроводе. По мнению очевидцев, работы заморожены.

Первые замечания, о том, что строительство Лиговского путепроводе на Таллинском шоссе перестало подавать «признаки жизни» начали появляться на профильном форуме в середине апреля.

КРТИ подтвердил сбой в работе на строительном объекте, заверив, что «ситуация под контролем, и пока тревогу бить преждевременно», — сообщили АБН в ведомстве.

В самом «Пилоне» акцентируют внимание на том, что в четверг, 25 апреля, у компании досрочно проходит сдача Банковского моста. Сумма контракта по этому проекту составляет 36 млн рублей. Крайний срок сдачи объекта по договору — ноябрь 2019 года.

Ситуацию с Лиговским путепроводом в «Пилоне» пока не комментируют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «должники» по соцобъектам не получат разрешение на строительство нового жилья в Ленобласти.