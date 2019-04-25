Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в Петербурге

Причина смерти рабочего ещё не известна. Фото: Pixabay

Причина смерти рабочего ещё не известна. Фото: Pixabay

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга начали реагирование на информацию о погибшем на стройке рабочем.

Районная прокуратура организовывает проверку на соблюдение требований действующего законодательства в сфере охраны труда при проведении строительных работ.

Речь идет о произведении работ на строящемся объекте, которых находится на набережной реки Карповки в Петроградском районе города, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в ходе проведения работ на строящемся объекте погиб рабочий. Причина смерти сотрудника и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

По результатам проведения проверки будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на стройке погиб рабочий.