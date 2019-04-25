В Петербурге на стройке погиб рабочий

Причина смерти рабочего ещё не известна. Фото: Pixabay

Причина смерти рабочего ещё не известна. Фото: Pixabay

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел сегодня днем, 25 апреля 2019 года.

Строительные работы производились на объекте, который находится на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня днем в ходе проведения работ на строящемся объекте погиб рабочий, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Обстоятельства и причина смерти рабочего на данный момент не оглашаются.

По факту гибели рабочего организовано проведение доследственной поверки. По результатам принятых мер будет вынесено процессуальное решение.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов производят осмотр места происшествия. Приняты меры для установления всех обстоятельств происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец не хотел отдавать долг и на встречу с кредитором взял подводное ружье и гарпун.