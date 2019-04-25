Съезды с Выборгского шоссе на КАД временно перекроют

В течение пяти дней съезды с Выборгского шоссе на Кольцевую Автодорогу (КАД) будут закрыты для движения транспортных средств.

О перекрытии дорог сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной ограничения движения послужило проведение ремонтных работ по замене дорожного покрытия на развеске КАД Санкт-Петербурга с Выборгским шоссе.

С 10:00 часов дня 26 апреля до 15:00 часов дня 30 апреля будут полностью закрыты съезды №3, №5 и №6, которые соединяют Выборгское шоссе с внутренним кольцом КАД и входят в состав развязки.

Развязка расположена на 18-м километре внутреннего кольца и 123-м километре внешнего кольца.

Это съезды с Выборгского шоссе в направлении из города Сертолово Всеволожского района Ленобласти и поселка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо КАД.

Кроме того, движение транспортных средств по вышеупомянутым съездам на внешнее кольцо КАД в данные 5 дней будет проходить в привычном режиме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что закрытие и ограничение движения в Петербурге с 27 по 30 апреля.