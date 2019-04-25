В Петербурге рабочего призвало экскаватором

Сегодня, 25 апреля, в процессе разбора завалов не территории заброшенной гостиницы «Северная корона» произошло ЧП.

Как стало известно Gazeta.SPb, на рабочего, который принимал участие в разборе завалов, упал строительный кран. Мужчина умер, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Страшное происшествие случилось сегодня около 16:50 часов вечера. Работы по сносу стоящего здания производились на набережной реки Карповки, 31.

Экскаватор упал набок, придавив мужчину 1982 года рождения. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент на месте происшествия ведется работа спасательных служб. Участвуют 16 спасателей личного состава и 5 единиц спецтехники.

Обстоятельства и подробности случившегося на данный момент устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в Петербурге.