В Калининском районе школьница заболела корью

Ее диагноз подтвердили анализы.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Уточняется, что девочка заболела корью в школе номер 100. Изначально у специалистов были лишь подозрения, но теперь они уверены во всем наверняка, говорится в сообщении администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей, которые занимаются ее лечением.

Тем временем всех учеников и сотрудников школы, в которой училась заболевшая, а также соседей девочки массово вакцинируют. На данный момент уже привили около 200 человек.

Напоминаем, что недавно подобный случай мог произойти в студенческом общежитии — молодой человек привез болезнь из Вьетнама. Очаг удалось локализовать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты обеспокоены количеством заболевших корью петербуржцев. Все дело в том, что люди стали меньше доверять вакцинам. Тем временем с начала 2019 года уже около 50 человек успели заболеть корью.