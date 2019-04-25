Финский производитель красок не будет строить завод в Ленобласти

Производитель красок отказался от идеи строить новый завод. Фото: Pixabay
Производитель красок отказался от идеи строить новый завод. Фото: Pixabay

Компания Tikkurila уверяет, что это связано со снижением спроса на органоразбавляемые покрытия.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. На данный момент финский производитель арендует 6,5 га в Ленинградской области. Изначально там планировали открыть завод, а также центр исследований и склады. На эти цели инвесторы были готовы потратить около 35 миллионов евро. Сейчас ООО «Тиккурила» решали пересмотреть свои планы.

В компании отметили, что не собираются покидать российский рынок – три предприятия, которые уже работают в Петербурге, не будут закрываться. К тому же финский производитель хочет и дальше развивать свой бизнес в нашей стране.

Напоминаем, что несмотря на то, что оборот компании снизился за последнее время, выручка все еще растет, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что здание-памятник завода «Красный гвоздильщик» продают на Авито.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Финский производитель красок не будет строить завод в Ленобласти