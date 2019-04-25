На Петроградке петербуржцы встретили змею

Она выползла из-под дома, чтобы погреться на солнце.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились снимками в социальной сети «Вконтакте». На них видно, что люди столпились вокруг нее.

Горожане сказали, что на Большой Посадской из щели в доме неожиданно для всех выползла змея. Как она там оказалась – остается загадкой, ведь не каждый день в городе можно повстречать чешуйчатую. Люди считают, что на фотографиях запечатлен амурский полоз.

Эксперты отмечают, что эти змеи обычно ведут себя не очень агрессивно. При этом специалисты не советуют пытаться схватить полоза – он может покусать до крови, так что ничем хорошим встреча не закончится.

Комментаторы отметили, что не только люди радуются солнцу, но и змеи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге активизировались змеи. Одна из них ужалила собаку.