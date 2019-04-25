Ученые обнаружили ген, отвечающий за красоту

Они смогли найти его, изучая фотографии студентов.

Всего специалисты из Висконсинского университета, находящегося в Америке, просмотрели более 10 тысяч снимков, на которых были запечатлены бывшие студенты учебного заведениях. Фотографии предложили оценить посторонним людям – шести парням и шести девушкам, каждый из которых просмотрел около 500 снимков. Они должны были каждому поставить оценку от 0 до 11 баллов. Спустя какое-то время ученые смогли заполучить полногеномный анализ ассоциация, который помог отыскать ген, отвечающий за красоту человеку.

Выяснилось, что у мужчин и женщин они разные. Так, у девушек привлекательность зависит от нескольких генов, которые отвечают, например, за ее вес. У мужчин же красота зависит от количества холестерина в крови, а также от цвета волос.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали, в какое время дня тренировка даст больший эффект.