Ученые обнаружили ген, отвечающий за красоту

Красота не зависит от одного конкретного гена. Фото: Pixabay
Красота не зависит от одного конкретного гена. Фото: Pixabay

Они смогли найти его, изучая фотографии студентов.

Всего специалисты из Висконсинского университета, находящегося в Америке, просмотрели более 10 тысяч снимков, на которых были запечатлены бывшие студенты учебного заведениях. Фотографии предложили оценить посторонним людям – шести парням и шести девушкам, каждый из которых просмотрел около 500 снимков. Они должны были каждому поставить оценку от 0 до 11 баллов. Спустя какое-то время ученые смогли заполучить полногеномный анализ ассоциация, который помог отыскать ген, отвечающий за красоту человеку.

Выяснилось, что у мужчин и женщин они разные. Так, у девушек привлекательность зависит от нескольких генов, которые отвечают, например, за ее вес. У мужчин же красота зависит от количества холестерина в крови, а также от цвета волос.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали, в какое время дня тренировка даст больший эффект.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ген красота ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По Васильевскому прогулялась свинья
Ученые обнаружили ген, отвечающий за красоту
На Бухарестской в результате ДТП пострадал человек
Макрон хочет, чтобы Шенгенская зона стала меньше
Проект очистных сооружений «Красного Бора» одобрили
Девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре
На Петроградке петербуржцы встретили змею
Стало известно о госпитализации Михаила Горбачева