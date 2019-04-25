По Васильевскому прогулялась свинья

Свинью зовут Варя, рассказали очевидцы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Свинью зовут Варя, рассказали очевидцы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Петербуржцы заметили животное у Покровской больницы.

Свинья была замечена на Васильевском острове 25 апреля недалеко от больницы. Она улеглась на землю и просто наслаждалась хорошей погодой. Кто-то безучастно проходил мимо, а некоторые сфотографировали интересное зрелище и поделились снимками в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы, которые выложили снимками, удивляются, почему для местных жителей в лежащей свинье нет ничего странного.

Горожане пояснили, что свинья выходит погулять не в первый раз. Ее зовут Варя и ее уже видели как минимум один раз – полтора года назад свинью встречали на том же месте. Кому принадлежит Варя и почему она ходит вблизи Покровской больницы в одиночестве – непонятно.

«Раньше мы жили в доме на ул. Детской и там в подвале дома располагалась школа карате. Вот там и жила Варя. Очень культурная девица», — пишет одна из пользовательниц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Петроградском районе петербуржцы встретили змею. Она вылезла из щели дома, чтобы погреться под солнышком.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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