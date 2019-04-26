Продавцам шавермы с кишечной палочкой вынесли приговор

В кафе не было ни канализации, ни водопровода. Фото: pixabay.com

В кафе не было ни канализации, ни водопровода. Фото: pixabay.com

Кафе “Сухрон” работало в Шушарах с кучей нарушений до 12 февраля.

Пушкинский суд Петербурга огласил приговор для владельцев кафе “Сухрон” в Шушарах, где нашли кишечную палочку, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов 26 апреля.

Сотрудники грубо нарушали санитарные правила при приготовлении еды. По данным суда, в кафе не было ни водопровода, ни канализации. На заготовках не стояли даты изготовления, продукты хранили на полу рядом с бытовой химией. У сотрудников просто не было условий, чтобы соблюдать личную гигиену на производстве.

Кафе работало до 12 февраля — его закрыли из-за перечисленных нарушений и обнаружения в овощах для шавермы и капустного салата бактерий кишечных палочек.

Обвиняемые признали вину и раскаялись — каждому назначили штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Петербурга

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что с начала года в Петербурге закрыли 53 кафе и ресторана.