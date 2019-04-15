С начала года в Петербурге закрылось 53 кафе и ресторана

За первые три месяца 2019 года в центре Санкт-Петербурга закрылось рекордное количество точек общественного питания.

По данным исследования, которое проводила компания JLL, заведения закрывались на главных торговых улицах города. Всего свою работу прекратили 53 точки. Это чисто является самым крупных значением за квартал за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, одной из главных причин закрытия является неправильная оценка потенциала помещения, где открывается заведение. Кроме того, на улице Рубинштейна закрылось множество заведений. Однако открывать там точки нерентабельно из-за перенасыщенности улицы барами и ресторанам.

Жители улицы также негативно настроены к заведениям. Они недовольны тем фактом, что количество питейных заведений превышает число домов на улице.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почти тысяча петербуржцев получили «отлично» за Тотальный Диктант.