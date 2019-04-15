Почти тысяча петербуржцев получили «отлично» за Тотальный Диктант

В этом году участников было значительно больше, чем в прошлом. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В этом году участников было значительно больше, чем в прошлом. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

По предварительным подсчетам результатов «Тотального диктанта», в Санкт-Петербурге 900 человек получили отметку «отлично».

Об этом сообщает главный координатор акции в Петербурге Елена Калинина. «Тотальный диктант» прошел в

Елена Калинина сообщила, что в Санкт-Петербурге, с большой вероятностью, будет поставлен рекорд, так как почти 10% участников «Тотального диктанта» справились с заданием на «отлично». По статистике каждый год среднее количество отличников по городам составляет порядка 2-3%.

В этом году в «Тотальном диктанте» в Санкт-Петербурге приняли участие более 11,5 тысяч человек. В 2018 году в акции попробовали свои силы 10,3 тысячи петербуржцев.

По всему миру в 2019 году в акции приняли участие более 236 тысяч человек. В России число участников составило более 186 тысяч человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области люди с аутизмом стали дикторами «Тотального диктанта».