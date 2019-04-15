В Ленобласти люди с аутизмом прочли «Тотальный диктант»

Люди с аутизмом впервые стали дикторами «Тотального диктанта» в Гатчине. И это не единственная мера их поддержки – апрель является международным месяцем информирования об аутизме.

В субботу, 13 апреля, прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант». Организаторы мероприятия в городе Гатчине Ленинградской области поставили себе цель: объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Поэтому в акции не только как участники, но и как дикторы, задействованы студенты Центра «Антон тут рядом» – взрослые люди с аутизмом, рассказали Gazeta.SPb в организации.

«Мы все уже нашли общий язык — русский, на котором мы думаем, говорим, пишем и читаем книги. Это дает нам возможность понять даже тех, кто, казалось бы, во многом от нас отличается», – отмечает представитель центра Елена Николаева. Чтение диктанта, по её словам, поможет показать, что люди с аутизмом такие же, как и мы.

Елена Николаева отметила, что апрель – международный день информирования об аутизме или месяц принятия аутичных людей. Он направлен на поддержку лиц с таким расстройством. Специалист поясняет: «Аутизм — не болезнь или заболевание. Это особенность развития, которая сохраняется на протяжении всей жизни человека и требует комплексной поддержки, направленной на адаптацию поведения и коммуникации».

А относиться к людям с аутизмом, замечает Елена Николаева, стоит также, как к остальным – с уважением. При общении нужно иметь в виду, что такому человеку может понадобиться слегка больше времени, чтобы ответить на вопрос. Разговаривать с ним следует простыми словами.

Центр «Антон тут рядом» находится в Петербурге, он работает с декабря 2013 года. На попечении организации находятся 263 семьи — 307 семей находятся в листе ожидания. Люди с аутизмом здесь ежедневно занимаются в творческих мастерских, где они создают сувенирную продукцию ручной работы. Специалисты Центра работают с поведенческими методиками подопечных. «В совокупности студенты получают практический навык, общаются со сверстниками и учатся быть понятыми», – отмечает Елена Николаева.

Аутизм — нарушение развития нервной системы. Его проявления впервые отмечаются в младенческом или детском возрасте. Состояние характеризуется преобладанием замкнутой внутренней жизни. Аутичные люди обычно словно отстранены от внешнего мира и скупо выражают эмоции. По данным Минздрава, приведенным в 2019 году, в России аутизм есть у 1% детей (это как минимум 300 тыс. человек). Ещё одна статистика говорит о том, что ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые страдают этим расстройством. И предположительно в России аутизмом болен один человек из тысячи.