Беглов рассказал о роли петербуржцев в развитии города

Александр Беглов. Фото: Администрация Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация Петербурга

Работа городского правительства должна опираться на запросы, мнения, потребности и проблемы жителей Петербурга. Об этом врио Губернатора Александр Беглов, заявил на расширенном заседании Общественной палаты в пятницу, 26 апреля.

Действующий градоначальник подчеркнул роль жителей Северной столицы в развитии комфортной городской среды, отметив в этом году на благоустройство из городского бюджета выделено 4 млрд рублей.

«Масштабные работы уже начались или начнутся в ближайшее время в 48 парках, садах и скверах. Особое внимание будет уделяться их освещению», — подчеркнул глава города.

Также в Петербурге высадят 12 тысяч деревьев, более 100 тысяч кустарников и около полумиллиона цветов.

Среди важных инициатив городского правительства Беглов выделил введение круглогодичного бесплатного проезда в пригородных поездах для льготных категорий граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов утвердил «пятилетку» развития электроэнергетики в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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