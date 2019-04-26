На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

В восточной части Шри-Ланки прогремели три новых взрыва. Инцидент произошел в ходе антитеррористической операции, в городе Калмунай в пятницу, 26 апреля.

Несколько смертников взорвали себя во время перестрелки, сообщает lenta.ru со ссылкой на местное издание News1st.

По информации издания, полицейские проводили операцию по захвату места, где осуществлялось изготовление поясов смертников.

Сообщается, что в результате операции сотрудники службы безопасности конфисковали одежду и флаги с символикой, запрещённой в России, террористической организации «Исламское государство», взрывчатку, 100 тысяч металлических деталей, беспилотники и один жилет смертника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. Погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали.