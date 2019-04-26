Подземке Петербурга добавят 29 новых станций к 2032 году

До 2032 года петербуржская подземка должна пополниться 29 новыми станциями. Об этом на заседании Общественной палаты Петербурга заявил действующий глава города Александр Беглов.

По словам врио Губернатора Петербурга, в ближайшие 13 лет в Северной столице появятся 29 новых станций метро. На сегодняшний день в Петербурге работают 69 станций.

Также на расширенном заседании правительства Беглов рассказал о масштабных работах по озеленению и благоустройству города, отметив, что вскоре петербуржцев порадуют 48 новых парков, садов и скверов.

Помимо этого, в городе на Неве планируют высадить 12 тысяч деревьев, более 100 тысяч кустарников и около полумиллиона цветов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал о роли петербуржцев в развитии города.