Смольный продолжает выбирать подрядчиков для ремонта дорог

Дороги начнут чинить уже 27 апреля. Фото: Pixabay
Дороги начнут чинить уже 27 апреля. Фото: Pixabay

Власти уже отобрали компаний-победителей четырех конкурсов.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Общая сумма контрактов составила 3,7 миллиардов рублей, говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, один из них заключили с ПО «Возрождением», которая займется ремонтом дорог в четырех районах. На этом компания заработает более 960 миллионов рублей. СК «Орион плюс» приведет в порядок дороги в Калининском и Красногвардейском районах, за что получит 970 миллионов рублей. Еще в трех дороги починит АО «ВАД» – сумма контракта составляет 810 миллионов рублей. Четвертым подрядчиком стал ЗАО «АБЗ-Дорстрой», сотрудники компании должны разобраться с состоянием дорог в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах.

В ближайшее время Смольный намерен объявить победителей еще трех конкурсов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге «заморозили» пять аукционов на оформление праздников.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
аукцион дороги ремонт смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный согласовал первомайский марш «за свободные выборы»
«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиков
Что делать с рекламой в мае? Отключаем или нет?
«Оранж-девелопмент» лишается последнего имущества
Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Смольный продолжает выбирать подрядчиков для ремонта дорог
Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Быстрицкой
Подземке Петербурга добавят 29 новых станций к 2032 году