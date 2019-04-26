Смольный продолжает выбирать подрядчиков для ремонта дорог

Власти уже отобрали компаний-победителей четырех конкурсов.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Общая сумма контрактов составила 3,7 миллиардов рублей, говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, один из них заключили с ПО «Возрождением», которая займется ремонтом дорог в четырех районах. На этом компания заработает более 960 миллионов рублей. СК «Орион плюс» приведет в порядок дороги в Калининском и Красногвардейском районах, за что получит 970 миллионов рублей. Еще в трех дороги починит АО «ВАД» – сумма контракта составляет 810 миллионов рублей. Четвертым подрядчиком стал ЗАО «АБЗ-Дорстрой», сотрудники компании должны разобраться с состоянием дорог в Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах.

В ближайшее время Смольный намерен объявить победителей еще трех конкурсов.

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