В Ленобласти производят все больше яиц

Показатель больше, чем в прошлом году, на шесть процентов.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Птицефабрики Ленинградской области всего лишь за четыре месяца произвели 714 миллионов штук яиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области. В 2018 году за тот же промежуток времени удалось произвести намного меньше яиц, так что к Пасхе все будут ими обеспечены вдоволь.

К слову, предприятия специально работали усерднее, чтобы обеспечить продукцией все магазины. Власти также отмечают, что яйца Ленинградской области едят не только в регионе и Санкт-Петербурге, но также в 35 субъектах страны и в 10 зарубежных странах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что существует “Пасхальная норма”: эксперты рассказали, сколько яиц можно съесть и не нанести вред здоровью. Эксперты считают, что праздник – не повод переедать, так что не стоит переусердствовать с куличами, пасхами и яйцами.